- Razboi in Ucraina, ziua 113 | Ucraina spune ca Rusia are in vizor o „zona vasta, de la Varsovia la Sofia”. Joe Biden a anunțat alocarea unui alt pachet de ajutor militar de 1 miliard de dolari pentru Ucraina.

- Președintele Volodimir Zelenski a indemnat miercuri Uniunea Europeana sa lase Ucraina sa sa porneasca pe drumul spre aderarea la blocul comunitar, avertizand ca ambițiile teritoriale ale Rusiei se intind de la Varșovia la Sofia, relateaza Reuters. Intr-un discurs rostit in fața ambelor camere ale parlamentului…

- Rusia a trimis o nota diplomatica oficiala Statelor Unite in care avertizeaza ca livrarile SUA și NATO de sisteme de arme „dintre cele mai sensibile” catre Ucraina „alimenteaza” conflictul din aceasta țara și ar putea avea „consecințe imprevizibile”. Nota diplomatica a fost trimisa in contextul in care…

- Razboi in Ucraina, ziua 34. Rusii bombardeaza fara oprire. Cel putin 5.000 de persoane au fost ucise la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, de la inceputul invaziei ruse, a declarat luni pentru AFP o consiliera a presedintiei ucrainene.

- Au trecut patru saptamani de la inceperea invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. NATO se reuneste intr-o sedinta de urgenta la care va lua parte si presedintele Joe Biden, sosit miercuri seara la Bruxelles. Zelenski face apel ca oamenii sa iasa pe strazi si sa protesteze.