Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca liderii Franței, Germaniei și Italiei "nu ar trebui sa se concentreze exclusiv pe livrarile de arme catre Ucraina" in timpul vizitei lor la Kiev. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Razboi in Ucraina, ziua 113 | Ucraina spune ca Rusia are in vizor o „zona vasta, de la Varșovia la Sofia”. Joe Biden a anunțat alocarea unui alt pachet de ajutor militar de 1 miliard de dolari pentru Ucraina. Liderii francez, german și italian discuta la

- Președintele Klaus Iohannis a ajuns și el joi, 16 iunie, la Kiev, acolo unde se afla deja șefii de stat ai Germaniei, Franței și Italiei. Cei patru lideri europeni au ajuns cu trenul la Kiev, unde se vor intalni cu președintele Zelenski, pentru a-l convinge sa negocieze pacea cu Rusia. Macron, Scholz…

- Razboi in Ucraina, ziua 113 | Ucraina spune ca Rusia are in vizor o „zona vasta, de la Varșovia la Sofia”. Joe Biden a anunțat alocarea unui alt pachet de ajutor militar de 1 miliard de dolari pentru Ucraina. Liderii francez, german și italian discuta la

- Razboi in Ucraina, ziua 113 | Ucraina spune ca Rusia are in vizor o „zona vasta, de la Varșovia la Sofia”. Joe Biden a anunțat alocarea unui alt pachet de ajutor militar de 1 miliard de dolari pentru Ucraina. Liderii francez, german și italian discuta la

- Razboi in Ucraina, ziua 113 | Ucraina spune ca Rusia are in vizor o „zona vasta, de la Varsovia la Sofia”. Joe Biden a anunțat alocarea unui alt pachet de ajutor militar de 1 miliard de dolari pentru Ucraina.

- Macron a declarat presei franceze ca obiectivul este incetarea focului in Ucraina și apoi retragerea trupelor ruse. El a spus ca acest lucru nu va fi posibil cu o escaladare prin cuvinte sau acțiuni. Autoritațile americane au negat ca Biden a cerut schimbarea regimului in Rusia, in urma comentariilor…

- Au trecut patru saptamani de la inceperea invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. NATO se reuneste intr-o sedinta de urgenta la care va lua parte si presedintele Joe Biden, sosit miercuri seara la Bruxelles. Zelenski face apel ca oamenii sa iasa pe strazi si sa protesteze, in timp ce acuza Rusia ca foloseste…