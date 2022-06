Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut, marti seara, compatriotilor sai sa „reziste” in Donbas, regiunea din estul Ucrainei considerata de el „vitala” si de care va depinde viitorul razboiului dus de Moscova contra Kievului, conform AFP. „Este vital sa ramanem in Donbas!”, a declarat Zelenski…

- Apararea de catre armata ucraineana a Donbasului (est), tinta prioritara a Moscovei, este "vitala" pentru Kiev, deoarece rezultatul acesteia "va da un indiciu" asupra continuarii razboiului cu Rusia, a estimat marti seara presedintele ucrainean, Volodimir

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, in discursul sau de duminica seara, ca generalii rusi ii vad pe soldatii lor ca fiind "carne de tun" si ca Rusia ar putea depasi in aceasta luna pragul de 40.000 de soldati morti in razboiul din Ucraina. "Scopul tactic al ocupantilor nu s-a schimbat.…

- Batalia de la Severodonetk va determina soarta regiunii Donbas din estul Ucrainei, a apreciat miercuri presedintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters conform unei inregistrari video difuzate miercuri. ‘Este o batalie foarte brutala, foarte dura, poate una din cele mai grele din tot razboiul’, a spus…

- Invazia Rusiei in Ucraina a ajuns vineri in cea de-a 100-zi, o ofensiva care a permis Moscovei sa ocupe 20% din teritoriul ucrainean si care se concentreaza in prezent pe zona Donbas (est) si a orasului strategic Severodonetk din regiunea Lugansk, comenteaza France Presse. "Am inregistrat cateva…

- Invazia Rusiei in Ucraina a ajuns vineri in cea de-a 100-zi, o ofensiva care a permis Moscovei sa ocupe 20% din teritoriul ucrainean si care se concentreaza in prezent pe zona Donbas (est) si a orasului strategic Severodonetk din regiunea Lugansk, comenteaza France Presse. ‘Am inregistrat cateva succese…

- Intr-un raid aerian a fost distrusa pista aeroportului din Odesa, dupa ce, in ultimele zile, raidurile ruse au vizat liniile de aprovizionare și infrastructura de transport a ucrainenilor. Volodimir Zelenski spune ca Rusia aduna forțe suplimentare pentru noi atacuri in est. Inca au destule rachete pentru…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat pentru CNN ca Ucraina nu este dispusa sa cedeze teritoriu din estul țarii pentru a pune capat razboiului cu Rusia și ca armata ucraineana este pregatita sa lupte cu forțele rusești din regiunea Donbas intr-o batalie care