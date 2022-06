Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Volodimir Zelenski a indemnat miercuri Uniunea Europeana sa lase Ucraina sa sa porneasca pe drumul spre aderarea la blocul comunitar, avertizand ca ambițiile teritoriale ale Rusiei se intind de la Varșovia la Sofia.

- UPDATE Mai multe zeci de nave ruse luau parte joi la exercitii militare in Marea Baltica, pe fondul tensiunilor in crestere in jurul acestei zone strategice, unde si Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) desfasoara manevre in prezent, informeaza AFP. „In cadrul acestui exercitiu, grupuri…

- UPDATE 3 Armata rusa a anuntat marti ca aproximativ 12 ofiteri au fost sanctionati pentru trimiterea a circa 600 de recruti pe front in Ucraina, fapt recunoscut de insusi presedintele Vladimir Putin, la doua saptamani de la inceperea „operatiunii militare speciale”, asa cum numeste Kremlinul invazia…

- UPDATE 2 Rusia nu va fi capabila sa isi mentina capabilitatile militare, din cauza efectelor economice generate de sanctiunile impuse de Occident, afirma cancelarul Germaniei, Olaf Scholz. Sanctiunile „vor avea efecte foarte, foarte ample, iar economia Rusiei va fi trasa in urma cu cateva decenii”,…

- Uniunea Europeana isi propune sa trateze problema cresterii pretului graului si al ingrasamintelor, dar si cea a penuriei asteptate in Balcani, Africa de Nord si Orientul Mijlociu, prin ''diplomatie alimentara'' pentru a combate discursul Rusiei privind impactul invaziei sale in Ucraina, sustin diplomati…

- Volodimir Zelenski a declarat, intr-un discurs video adresat Ucrainei, ca nu crede in promisiunile Rusiei de a dezescalada luptele. Intr-un discurs televizat, Volodimir Zelenski a declarat ca discutiile de pace cu Rusia continua „dar pentru moment sunt doar vorbe, nimic concret”, a relatat Reuters.…