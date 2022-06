Stiri pe aceeasi tema

- "Costul uman" al bataliei de la Severodonetk, un oras strategic din estul Ucrainei, este "inspaimantator", a declarat luni presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, in contextul in care rusii si-au intarit controlul acolo in ultimele zile fara a reusi,

- "Costul uman" al bataliei de la Severodonetk, un oras strategic din estul Ucrainei, este "inspaimantator", a declarat luni presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, in contextul in care rusii si-au intarit controlul acolo in ultimele zile fara a reusi, totusi, sa cucereasca in intregime aceasta…

- Batalia de la Severodonetk va determina soarta regiunii Donbas din estul Ucrainei, a apreciat miercuri presedintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters conform unei inregistrari video difuzate miercuri. ‘Este o batalie foarte brutala, foarte dura, poate una din cele mai grele din tot razboiul’, a spus…

- De 100 de zile Ucraina traiește in razboi, iar conflictul cu Rusia se anunța unul de lunga durata. Forțele ruse controleaza acum aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Luptele continua in mai multe parți ale regiunilor Lugansk și Donețk, in timp ce…

- Atacurile ruse au continuat in mai multe zone ale Ucrainei. Mai multe bombardamenteau avut loc luni asupra orașului Severodonețk din estul Ucrainei, unde au fost raportate mai multe victime, printre care și un jurnalist francez. Soldații ucraineni capturați de forțele ruse dupa asediul asupra uzinei…

- Cel puțin 242 de copii au fost uciși in Ucraina și peste 400 raniți, in trei luni de razboi. Bilanțul a fost anunțat de procuratura generala de la Kiev, care ancheteaza sute de cazuri de crime de razboi. Cei mai mulți copii ar fi fost uciși in Donețk, acolo unde se poarta in ultima vreme lupte grele.…

- Volodimir Zelenski a anunțat, intr-un nou discurs adresat ucrainenilor, in noaptea de vineri spre sambata, ca evacuarile civililor continua la Azovstal și se poarta negocieri inclusiv pentru evacuarea luptatorilor.

- Ofensiva pe scara larga a Rusiei in regiunea de est Donbas este in desfașurare, a declarat președintele Volodimir Zelenski. La randul sau, un oficial ucrainean a declarat ca nu mai e niciun oraș, niciun sat unde sa fii in siguranța in Ucraina. Autoritațile ucrainene afirma ca in bombardamentele rușilor…