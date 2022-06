Stiri pe aceeasi tema

- Continua luptele puternice din estul Ucrainei, in regiunea Donbas. Forțele ucrainene susțin ca pastreaza controlul asupra unei treimi din orașul strategic Severodențk, inclusiv asupra uzinei chimice Azot, unde se afla sute de refugiați civili. Rușii asediaza orașul fara mila, distrug tot ce le iese…

- Forțele ruse controleaza acum cea mai mare parte din Severodonețk, epicentrul bataliei sangeroase pentru regiunea Donbas din estul Ucrainei. Luptele de strada au continuat sambata in orașul de est, unde soldații ruși și trupele ucrainene sunt inca blocați in lupta.

- Orașul cheie din estul Ucrainei, Severodonețk, este acum controlat in cea mai mare parte de forțele ruse, potrivit oficialilor locali, dupa ceea ce au descris ca fiind o noapte „dificila”. Forțele armate ucrainene controleaza acum aproximativ o treime din oraș.

- Razboi in Ucraina, ziua 105. Ucraina va lupta pentru tot teritoriul, blocajul „nu este o opțiune", afirma Zelenski. Cel puțin doua spitale au fost lovite in Severodonețk și Rubijne. Exista victime. Ucrainenii acuza Rusia ca a rapit locuitori din regiunea

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe aparatorii ucraineni. NATO a anunțat ca ofensiva Rusiei eșueaza in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Donbas. Iar soldaț

- Fortele ucrainene au respins in ultimele 24 de ore 12 atacuri ale trupelor ruse in Donbas (estul Ucrainei), unde armata rusa incearca in continuare sa avanseze dinspre nord cu obiectivul de a incercui unitatile ucrainene aflate in zona, potrivit agentiilor de presa Unian si DPA, scrie AGERPRES. Fii…

- Rusia iși intarește forțele pentru un nou asalt asupra regiunii Donbas din estul Ucrainei, pregatind scena pentru o lupta prelungita care va provoca cu siguranța pierderi grele de ambele parți, se arata intr-o analiza publicata de Reuters. Orașul port Mariupol nu a fost inca cucerit de ruși, chiar daca…

- Occidentul este sceptic in ceea ce privește retragerea Rusiei din anumite regiuni ucrainene, a declarat președintele SUA, care s-a referit in special la zona Kievului. In acelasi timp, Joe Biden l-a descris pe Vladimir Putin drept un om care s-a izolat de restul lumii si care si-ar fi pedepsit consilierii…