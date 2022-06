Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii ucraineni au spus recent ca Rusia a distrus podul peste rau, care leaga Severodonetk de Lysychansk, intrerupand rutele de evacuare pentru civili. ISW a spus ca aceasta miscare a fost probabil o incercare de a taia liniile de comunicatie terestre ucrainene care merg de la Bakhmut la Lysychansk…

- De 100 de zile Ucraina traiește in razboi, iar conflictul cu Rusia se anunța unul de lunga durata. Forțele ruse controleaza acum aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Luptele continua in mai multe parți ale regiunilor Lugansk și Donețk, in timp ce…

- Razboi in Ucraina, ziua 93. Trupele ruse caștiga teren in regiunile din estul Ucrainei, iar bombardamentele sunt tot mai puternice. Ministrul ucrainean de Externe cere mai multe arme, iar cel rus avertizeaza Occidentul cu privire la ”escaladari inacceptab

- O lovitura cu rachete in localitatea Bakhmut din Ucraina a provocat mai multe decese in randul populației civile de acolo. Cel puțin trei persoane au fost ucise sambata (7 mai) in orașul Bakhmut, din estul Ucrainei, dupa ce atacurile aeriene de dimineața au vizat zona, a declarat biroul președintelui…

- Au trecut doua luni de cand Rusia a invadat pentru prima oara Ucraina, insa in continuare veștile de pe frontul de lupta sunt extrem de dure! Recent, Volodimir Zeleski a tras un semnal de alarma și a avertizat ca rușii nu se opresc doar la distrugerea Ucrainei, ci din contra, o sa mearga mai departe.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat parlamentului danez ca Europa trebuie sa inaspreasca sancțiunile impotriva Rusiei, inclusiv blocarea comerțului, oprirea cumpararii de petrol și inchiderea portului navelor rusești. „Europa trebuie sa inceteze sa cumpere petrol rusesc, sa se opreasca…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski este de parere ca Occidentul a ajuns sa fie speriat de Rusia, motiv pentru care nu este dispus sa ofere tancuri sau avioane Ucrainei. Acesta susține ca tara sa are nevoie de sprijin militar, subliind ca securitatea Europei este in risc, nu doar a Ucrainei. “Armamentul…

- Simularea bombardarii de catre Rusia a marilor capitale europene face parte dintr-o campanie de comunicare a autoritaților din Ucraina pentru a sensibiliza Occidentul și sprijinirea forțelor Kievului și a președintelui Volodimir Zelenski. Imaginile urmaresc sa-i faca pe europeni conștienți de razboiul…