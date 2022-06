Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 111. In discursul sau din cursul nopții, președintele Volodimir Zelenski a spus ca ucrainenii platesc un cost uman terifiant in batalia pentru Severodonețk. Intre timp, o noua groapa comuna a fost descoperita la 10 kilometri de Bu

- Oficialii ucraineni au spus recent ca Rusia a distrus podul peste rau, care leaga Severodonetk de Lysychansk, intrerupand rutele de evacuare pentru civili. ISW a spus ca aceasta miscare a fost probabil o incercare de a taia liniile de comunicatie terestre ucrainene care merg de la Bakhmut la Lysychansk…

- UPDATE 2 Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi – intr-un discurs adresat politicienilor si locuitorilor din Luxemburg – ca trupele ruse controleaza in prezent aproape 20% din teritoriul Ucrainei, dar, de la inceputul invaziei ruse pe scara larga in 24 februarie, fortele de aparare…

- Cel puțin 242 de copii au fost uciși in Ucraina și peste 400 raniți, in trei luni de razboi. Bilanțul a fost anunțat de procuratura generala de la Kiev, care ancheteaza sute de cazuri de crime de razboi. Cei mai mulți copii ar fi fost uciși in Donețk, acolo unde se poarta in ultima vreme lupte grele.…

- Forțele ruse au inițiat marți un asalt total pentru a incercui trupele ucrainene in doua orașe din est, situate de-a lungul unui rau, o batalie care ar putea determina succesul sau eșecul principalei campanii a Moscovei in inima industriala a Donbasului, scrie Reuters. Rusia incearca sa cucereasca cele…

- UPDATE 1 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca tara sa nu are armele necesare pentru a elibera orasul port asediat Mariupol, care este aproape de a fi cucerit de fortele ruse, relateaza DPA. „Daca am primi avioane si suficiente vehicule blindate grele, artileria necesara, am putea sa o…

- Razboi in Ucraina, ziua 42. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizeaza ca numarul victimelor civile va crește, pentru ca atrocitațile de la Bucha au corespondent in multe alte localitați aflate in ultimele saptamani sub controlul invadatorilor

- „Autorii acestor crime odioase nu trebuie sa ramana nepedepsiti. UE a infiintat o echipa de ancheta comuna cu Ucraina, pentru a aduna dovezi si a ancheta asupra crimelor de razboi si crimelor impotriva umanitatii", a declarat Ursula von der Leyen dupa o discutie cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.„UE…