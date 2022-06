Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Ucrainenii din Severodonetsk trebuie „sa se predea sau sa moara”, afirma liderul separatist al Republici Populare Donețk (RPD), potrivit CNN. Forțele ucrainene din Severodonetsk trebuie sa se predea sau sa moara, a declarat luni un lider al așa-numitei Republici Populare Donețk (RPD) din estul…

- Razboi in Ucraina, ziua 110. Fortele armate ruse continua bombardamentele in zona de est a Ucrainei, acolo unde si-au concentrat toate trupele de elita. In acelasi timp, ucrainenii continua sa lupte pentru a-i alunga pe invadatori din orasele distruse apr

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Razboi in Ucraina, ziua a 63-a. Forțele rusești continua sa atace combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, unde sunt ascunși luptatori și cațiva civili, spune un consilier al primarului orașului.

- Ucrainenii primesc si mai mult ajutor din partea Germaniei, pentru a se apara in fata Rusiei. Rheinmetall, un producator neamt de tehnica miliara, se pregatește sa furnizeze Ucrainei 50 de tancuri de lupta Leopard 1. Se pare ca este vorba de tancuri „la mana a doua”, returnate companiei de statele proprietare,…

- Volodimir Zelenski a declarat, intr-un discurs video adresat Ucrainei, ca nu crede in promisiunile Rusiei de a dezescalada luptele. Intr-un discurs televizat, Volodimir Zelenski a declarat ca discutiile de pace cu Rusia continua „dar pentru moment sunt doar vorbe, nimic concret”, a relatat Reuters.…