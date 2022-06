Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii ucraineni au spus recent ca Rusia a distrus podul peste rau, care leaga Severodonetk de Lysychansk, intrerupand rutele de evacuare pentru civili. ISW a spus ca aceasta miscare a fost probabil o incercare de a taia liniile de comunicatie terestre ucrainene care merg de la Bakhmut la Lysychansk…

- Razboi in Ucraina, ziua 110. Fortele armate ruse continua bombardamentele in zona de est a Ucrainei, acolo unde si-au concentrat toate trupele de elita. In acelasi timp, ucrainenii continua sa lupte pentru a-i alunga pe invadatori din orasele distruse apr

- In estul Ucrainei, batalia pentru Severodonețk este tot mai crancena. Forțele ruse, care au ocupat cea mai mare parte din oraș, incearca sa il izoleze complet. Au distrus un pod pe care erau evacuați civili. Guvernatorul regiunii se teme ca Rusia iși va mobiliza pana marți toate resursele pe care le…

- Razboi in Ucraina, ziua 109. Ultimul bilant neoficial arata ca peste 32.000 de militari rusi au murit, pana in prezent, in razboiul din Ucraina. Fortele ruse continua bombardamentele in estul Ucrainei pentru a controla intreaga regiune Donbas.

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i

- UPDATE O stare de asediu va fi in vigoare incepand de sambata seara pana luni dimineata la Odesa, principalul port ucrainean de la Marea Neagra, in fata amenintarii unor atacuri cu rachete, au anuntat autoritatile locale – informeaza France Presse. Dupa atentatul cu bomba de la gara Kramatorsk din estul…