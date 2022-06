Stiri pe aceeasi tema

- In estul Ucrainei, batalia pentru Severodonețk este tot mai crancena. Forțele ruse, care au ocupat cea mai mare parte din oraș, incearca sa il izoleze complet. Au distrus un pod pe care erau evacuați civili. Guvernatorul regiunii se teme ca Rusia iși va mobiliza pana marți toate resursele pe care le…

- Rusia a intensificat ofensiva in Donbas, context in care Ucraina a exclus posibilitatea de a accepta un armistițiu cu Rusia și a respins ideea de a incheia un acord cu Moscova care sa implice cedarea de teritorii. Președintele Volodimir Zelensky spune ca in prezent 700.000 de aparatori ai Ucrainei lupta…

- Peste 260 de luptatori ucraineni, dintre care 53 raniti, au fost evacuati luni din Azovstal. Cel putin zece persoane au fost ucise in bombardamente ruse asupra orasului Severodonetk, in estul Ucrainei, aproape inconjurat de fortele Moscovei.

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i

- De pe 24 februarie, peste 5,23 milioane de refugiati au fugit in tarile vecine. Refugiatii includ in principal femei, copii si persoane cu varsta de peste 60 de ani. Din totalul populatiei refugiate, aproximativ 2,75 milioane sunt in varsta de munca. Dintre acestia, 43,5%, sau 1,2 milioane, lucrau anterior…

- UPDATE 3 Un spital și mai multe apartamente din Harkov au fost lovite noaptea trecuta, anunța serviciile de urgența ucrainene, potrivit BBC. Un spital și zone rezidențiale din orașul Harkov, situat in nord-estul Ucrainei, au fost lovite de bombardamente in timpul nopții, anunța serviciile de urgența…

- Razboi in Ucraina, ziua 61. Atacurile in Ucraina au continuat chiar și in ziua de Paște. Forțele rusești continua sa bombardeze Harkov si Mariupol. Ucraina acuza ca Rusia a adus noi lansatoare Iskander la granita.

