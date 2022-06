Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 110. Fortele armate ruse continua bombardamentele in zona de est a Ucrainei, acolo unde si-au concentrat toate trupele de elita. In acelasi timp, ucrainenii continua sa lupte pentru a-i alunga pe invadatori din orasele distruse apr

- In estul Ucrainei, batalia pentru Severodonețk este tot mai crancena. Forțele ruse, care au ocupat cea mai mare parte din oraș, incearca sa il izoleze complet. Au distrus un pod pe care erau evacuați civili. Guvernatorul regiunii se teme ca Rusia iși va mobiliza pana marți toate resursele pe care le…

- Amnesty International a acuzat luni Rusia de crime de razboi in Ucraina, afirmand ca sute de civili au murit in atacuri necrutatoare asupra orasului Harkov, multe dintre atacuri fiind comise cu bombe cu fragmentare.

- Cel puțin 242 de copii au fost uciși in Ucraina și peste 400 raniți, in trei luni de razboi. Bilanțul a fost anunțat de procuratura generala de la Kiev, care ancheteaza sute de cazuri de crime de razboi. Cei mai mulți copii ar fi fost uciși in Donețk, acolo unde se poarta in ultima vreme lupte grele.…

- Doi soldati rusi au pledat vinovat intr-un proces pentru crime de razboi comise in estul Ucrainei. Este al doilea asemenea proces de la declansarea agresiunii militare ruse. In cadrul procesului desfasurat la tribunalul districtului Kotelevska, din centrul Ucrainei, procurorii au cerut o pedeapsa de…

- Razboi in Ucraina, ziua 71. Atacuri violente au loc in combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol. Comandantul Regimentului Azov spune ca in interiorul complexului "se dau lupte grele si sangeroase" cu forțele ruse.

- Jurnalistul Moise Guran susține, pe pagina sa de net, ca Vladimir se apropie tot mai mult de momentul in care va fi tentat sa foloseasca arsenalul nuclear. Conform acestuia, Putin va gasi drept motiv distrugerea unui presupus laborator de arme biologice in Ucraina. Iata textul lui Moise Guran: ”De…

- Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media Premierul Nicolae Ciuca a condamnat vineri Rusia pentru ”crime impotriva umanitații și crime de razboi”, comparand situația din Ucraina cu cea din Siria. ”O agresiune inacceptabila, soldata cu suferințe enorme, cu refugiați care au depașit 2,5 milioane de persoane…