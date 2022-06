Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 109. Ultimul bilant neoficial arata ca peste 32.000 de militari rusi au murit, pana in prezent, in razboiul din Ucraina. Fortele ruse continua bombardamentele in estul Ucrainei pentru a controla intreaga regiune Donbas.

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat ca razboiul dintre Rusia si Ucraina probabil se va incheia prin negocieri si a salutat rolul Statelor Unite in sustinerea Administratiei de la Kiev si in consolidarea Aliantei Nord-Atlantice. Jens Stoltenberg a afirmat ca a avut „intalniri extraordinare”…

- Negocierile de aderare la NATO a celor doua state, Finlanda si Suedia, au fost blocate de Turcia, insa opoziția lui Erdogan s-ar putea schimba in urma unor negocieri diplomatice, scrie The Conversation . Președintele turc care ar incerca sa profite de situație pentru a obține unele avantaje pentru interesele…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, este de parere ca Ucraina „poate sa castige” razboiul impotriva Rusiei, care „nu se deruleaza” asa cum a prevazut Moscova, potrivit AFP. Stoltenberg a declarat la finalul unei reuniuni informale a ministrilor de externe din NATO ca „ofensiva sa majora (a…

- Seful statului turc a explicat in fata presei ca "nu vrea sa se repete aceeasi eroare ca cea comisa prin aderarea Greciei", acuzand Suedia si Finlanda ca "gazduiesc teroristi ai PKK", Partidul Muncitorilor din Kurdistan."Nu avem un aviz pozitiv", a insistat el."Urmarim in prezent evolutiile in legatura…

- Opțiunea de a crea din Ucraina o țara demilitarizata cu proprie armata dupa exemplul Suediei sau Austriei poate fi considerata un compromis. Despre acest lucru a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de RIA Novosti. "Aceasta este o opțiune care este intr-adevar discutata…