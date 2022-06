Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 109. Ultimul bilant neoficial arata ca peste 32.000 de militari rusi au murit, pana in prezent, in razboiul din Ucraina. Fortele ruse continua bombardamentele in estul Ucrainei pentru a controla intreaga regiune Donbas.

- Forțele ruse controleaza acum cea mai mare parte din Severodonețk, epicentrul bataliei sangeroase pentru regiunea Donbas din estul Ucrainei. Luptele de strada au continuat sambata in orașul de est, unde soldații ruși și trupele ucrainene sunt inca blocați in lupta.

- Batalia de la Severodonetk va determina soarta regiunii Donbas din estul Ucrainei, a apreciat miercuri presedintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters conform unei inregistrari video difuzate miercuri. ‘Este o batalie foarte brutala, foarte dura, poate una din cele mai grele din tot razboiul’, a spus…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, a declarat ca forțele Moscovei dețin controlul asupra a 97% din regiunea Lugansk, in estul Ucrainei, potrivit The Guardian . Forțele rusești au cucerit cartierele rezidențiale din orașul cheie din estul țarii, Severodonețk, și lupta pentru a prelua controlul…

- Statele Unite "vor furniza ucrainenilor sisteme de racheta mai avansate si munitii care le vor permite sa atinga mai precis obiective cheie pe campul de lupta din Ucraina", a scris Joe Biden intr-un articol pentru The New York Times, publicat marti, informeaza AFP. Statele Unite vor livra Ucrainei sisteme…

- Este a 95-a zi de razboi in Ucraina. Statul invadat de Rusia este intr-o cursa impotriva timpului pentru a salva regiunea estica Donbas, artileria și raidurile aeriene ale armatei ruse fiind principala amenințare care ar putea influența cursul razboiului. Rușii ataca in continuu Severodonețk, una dintre…