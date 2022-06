Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 100 de zile in primele ore ale diminetii intr-un discurs preinregistrat Putin declansa invazia Ucrainei. Fortele rusesti ocupa in prezent 20% din teritoriul Ucrainei. Dupa ce la inceputul invaziei atacul a venit pe 3 fronturi( Nord, Est si Sud) acum rusii isi concetreaza fortele in atacul…

- UPDATE Rusia a lansat asupra Ucrainei mai multe rachete decat orice alta tara in oricare alt conflict dupa al Doilea Razboi Mondial, record care, potrivit expertilor si datelor obtinute de revista Newsweek, sugereaza ca Moscova a esuat in aceasta ofensiva, potrivit EFE. Campania de bombardamente a Rusiei…

- Fortele ruse au bombardat peste 40 de orase din regiunea Donbas, in estul Ucrainei, a declarat armata ucraineana, amenintand sa inchida ultima cale principala de scapare pentru civilii prinsi in calea invaziei lor, aflata acum in a patra luna, transmite Reuters.

- Forțele ucrainene continua sa reziste atacurilor invadatorilor in orașul Mariupol, iar situația de la oțelaria Azovstal, unul dintre ultimele locuri inca sub control ucrainean din oraș este critica, in condițiile in care un numar mare de civili inca se afla in incinta. Tot in estul Ucrainei, forțele…

- Forțele rusești au continuat duminica sa bombardeze ținte din estul Ucrainei, in timp ce Washingtonul spune ca va raspunde cererii Kievului de a primi mai mult ajutor militar prin furnizarea „armelor de care are nevoie” pentru a se apara impotriva Rusiei. Rusia nu a reușit sa cucereasca niciun oraș…

- Ultimul schimb intre Rusia și Ucraina a avut loc dupa formula „86 pentru 86 de persoane”, a declarat Tatiana Moskalkova, comisarul pentru drepturile omului in Federația Rusa.Moskalkova le-a spus reporterilor marți despre acest schimb, cand a vizitat un centru de cazare temporara pentru oameni din Donbas.Pe…

- Forțele ruse continua sa distruga orașele pașnice ale Ucrainei, la 31 de zile de la izbucnirea razboiului. Armata Rusiei a anuntat ca prima faza a campaniei sale militare din Ucraina s-a incheiat. A doua etapa a "operatiunii speciale" se va concentra pe "eliberarea completa" a regiunii Donbas. Intre…

Rusia a pierdut 15.000 de militari de cand trupele sake au invadat Ucraina pe 24 februarie, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei.