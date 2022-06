Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 109. Ultimul bilant neoficial arata ca peste 32.000 de militari rusi au murit, pana in prezent, in razboiul din Ucraina. Fortele ruse continua bombardamentele in estul Ucrainei pentru a controla intreaga regiune Donbas.

- UPDATE In cea de-a 77-a zi a invaziei ruse in Ucraina, ofensiva rusa continua sa se concentreze in regiunea prorusa Donbas (est), regiunea vecina Herson si in sudul Ucrainei, indeosebi la Mariupol, a informat miercuri Statul Major general al fortelor armate ucrainene, transmite EFE. Fortele ruse realizeaza…

- Fosta centrala nucleara de la Cernobil (nordul Ucrainei) a fost preluata de fortele ruse in prima zi a invaziei, dar in prezent se afla din nou sub controlul Ucrainei. In dupa-amiaza zilei de 24 februarie, fortele ruse au inconjurat Cernobilul cu tancuri si vehicule blindate, dupa ce au intrat in…

- Oficiali ai Departamentului Apararii al SUA au afirmat ca retragerea Rusiei din regiunile Kiev si Cernigau este finalizata, relateaza BBC cu referire la News.ro . „Fortele ruse de langa Kiev si Cernigau si-au incheiat retragerea din zona pentru a se reintari si reechipa in Belarus si Rusia”, a declarat…