- UPDATE Un atac cu rachete asupra orașului Chortkiv din vestul Ucrainei a distrus parțial o instalație militara și a ranit 22 de persoane, a declarat guvernatorul regiunii Ternopil, citat de BBC. Volodymyr Trush a declarat ca patru rachete au lovit orașul noaptea trecuta, avariind patru imobile cu apartamente.…

- Un atac cu rachete al fortelor ruse asupra orasului Ciortkiv din vestul Ucrainei a distrus partial o instalatie militara si a ranit 22 de persoane, printre care un copil in varsta de 12 ani, a declarat guvernatorul regiunii Ternopil intr-un briefing online, duminica. De asemenea, Ministerul rus al Apararii…

- Forțele ruse controleaza acum cea mai mare parte din Severodonețk, epicentrul bataliei sangeroase pentru regiunea Donbas din estul Ucrainei. Luptele de strada au continuat sambata in orașul de est, unde soldații ruși și trupele ucrainene sunt inca blocați in lupta.

- Aproximativ 800 de civili s-au refugiat intr-o uzina chimica din Severodonetk, in estul Ucrainei, unde se duc lupte inversunate intre fortele ucrainene si trupele ruse de mai multe zile, a afirmat marti avocatul american al magnatului Dmitro Firtas, proprietarul uzinei, potrivit AFP. „Circa 800 de civili…

- UPDATE 2 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat duminica seara ca a vizitat orasele Lisiceansk, Severodonetk si Soledar din estul Ucrainei, in apropierea liniei frontului, unde s-a concentrat ofensiva fortelor ruse, transmite Reuters. Situatia s-a inrautatit pentru trupele ucrainene, dupa…

- UPDATE Pozitia fortelor ucrainene care lupta in orasul Severodonetk din estul Ucrainei „s-a inrautatit putin”, a apreciat luni guvernatorul regiunii Lugansk, Serhi Gaidai, citat de Reuters. „Aparatorii nostri au reusit sa intreprinda un contraatac o vreme; au eliberat mai mult de jumatate din oras.…

- De 100 de zile Ucraina traiește in razboi, iar conflictul cu Rusia se anunța unul de lunga durata. Forțele ruse controleaza acum aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Luptele continua in mai multe parți ale regiunilor Lugansk și Donețk, in timp ce…

- UPDATE In cea de-a 77-a zi a invaziei ruse in Ucraina, ofensiva rusa continua sa se concentreze in regiunea prorusa Donbas (est), regiunea vecina Herson si in sudul Ucrainei, indeosebi la Mariupol, a informat miercuri Statul Major general al fortelor armate ucrainene, transmite EFE. Fortele ruse realizeaza…