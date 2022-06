Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a cerut mai mult ajutor din partea Occidentului, solicitand livrari mai rapide de arme pentru a ține la distanța forțele rusești mai bine inarmate și sprijin umanitar pentru combaterea bolilor mortale. In Severodonețk, micul oraș care a devenit centrul avansului Rusiei in estul Ucrainei și unul…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a spus joi, prin telefon, premierului italian Mario Draghi ca Rusia este pregatita sa ajute la atenuarea crizei alimentare internaționale, dar numai daca Occidentul ridica sancțiunile impuse Moscovei, a anunțat Kremlinul, potrivit Reuters . „Vladimir Putin a subliniat…

- Razboi in Ucraina, ziua 51. Sunt lupte dramatice pentru Mariupol, iar Kievul a cerut tehnica militara pentru a sparge asediul. Rusia a negat implicarea Ucrainei in atacul navei sale amiral, in schimb a acuzat bombardamente ale armatei lui Zelenski pe teri

- Cu populația rusa fanatizata sau terorizata – deci automat incapabila sa provoace o rasturnare de regim – doar respingerea armatei agresoare in afara granițelor Ucrainei il poate cu adevarat opri pe Vladimir Putin. Cel puțin pentru moment. Soția președintelui Zelenski ne-a prevenit: prelungirea razboiului…

- Armata rusa a amenintat miercuri ca va lovi centre de comanda din Kiev și a acuzat Ucraina de atacuri si sabotaje pe teritoriul Rusiei, transmite AFP, potrivit agerpres.ro."Vedem incercari de sabotaj si atacuri ale fortelor ucrainene asupra unor tinte de pe teritoriul Federatiei Ruse. Daca astfel de…

- Intr-un apel video publicat pe contul oficial de Twitter, președintele ucrainean, Volodimir Zelenki, a cerut Occidentului sa furnizeze armele de care țara are nevoie pentru a nu pierde razboiul contra Rusiei. „Fara arme suplimentare, acest razboi se va transforma intr-o baie de sange nesfarșita care…

- Analiza sociologica realizata pe 12-13 martie arata ca ucrainenii sunt chiar mai determinați sa recupereze teritoriile ocupate decat erau inainte de razboi. Majoritatea ucrainenilor chestionați de un sondaj de opinie (64%) susțin cautarea unui compromis in negocierile cu Rusia, ca o modalitate reala…