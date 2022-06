Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 107 | Tribunalul pro-rus din Donetk a condamnat moarte doi luptatori britanici si un marocan capturati la Mariupol. Numarul soldatilor rusi ucisi in Ucraina ar putea ajunge la 20.000. Rusia ameninta Occidentul cu un conflict milita

- Ucraina a intrat in a 93-a zi de razboi cu Rusia. Președintele Volodimir Zelenski acuza trupele lui Vladimir Putin de genocid in Donbas, rușii bombardand mai multe orașe și sate din regiunea estica. Noua persoane au fost ucise in Harkov, inclusiv in copil de 5 luni. Forțele ruse și-au reluat atacul…

- Ucraina a exclus o incetare a focului sau orice concesie fața de Moscova, in timp ce Rusia și-a intensificat ofensiva in regiunea Donbas (est) și a incetat sa mai furnizeze gaze Finlandei. Dupa ce a pus capat unor saptamani de rezistența a ultimilor luptatori ucraineni in orașul strategic Mariupol din…

- Potrivit consilierului presedintelui ucrainean, Mihail Podoliak, libertatea si civilizatia vor fi date inapoi acelor teritorii din sudul Ucrainei care acum sunt ocupate de rusi. Pe de alta parte, la inceputul lui mai, Rusia va organiza in regiunea Herson un pseudo-referendum pentru a infiinta Republica…

- Razboi in Ucraina, ziua 43. Președintele rus Vladimir Putin a dat prima declarație cu privire la crimele impotriva civililor din Bucha, catalogandu-le drept ”o provocare grosolana și cinica''. Intre timp, SUA au trimis 100 de drone switchblade armatei ucr

- Vicepresedintele Consiliului de Ministri al peninsulei Crimeea anexate de Rusia sustine ca un coridor terestru leaga de acum aceasta zona de regiunea separatista Donbas din Ucraina, informeaza luni dpa. Potrivit lui Gheorghi Muradov, citat de RIA Novosti, fortele ruse au preluat controlul asupra drumului…