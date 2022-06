Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 107 | Tribunalul pro-rus din Donetk a condamnat moarte doi luptatori britanici si un marocan capturati la Mariupol. Numarul soldatilor rusi ucisi in Ucraina ar putea ajunge la 20.000. Rusia ameninta Occidentul cu un conflict milita

- Liderii desemnați de Moscova in regiunea Herson din sudul Ucrainei vor „cere” o baza militara rusa, a relatat marți presa de stat, in cel mai recent exemplu al controlului tot mai mare al Rusiei asupra teritoriilor ucrainene capturate. Forțele rusești au instalat „administrații militaro-civile” pro-Moscova…

- Razboiul dintre Rusia si Ucraina continua sambata, 7 mai, cu lupte intense in regiunile Donetk si Lugansk, din estul Ucrainei, si cu asedierea de catre trupele ruse a otelariei Azovstal din orasul Mariupol. Ofensiva rusa in Donetk si Lugansk continua, a informat in ultimul sau buletin de razboi Statul…

- Invazia Rusiei in Ucraina a dus la devastarea a sute de spitale și a altor instituții medicale și i-a lasat pe medici fara medicamente pentru combaterea cancerului sau fara posibilitatea de a efectua intervenții chirurgicale, a declarat președintele Volodymyr Zelenski, citat de Reuters. Zelenski a spus…

- Agresiunea impotriva Ucrainei este un act complet prostesc al lui Putin, așa ca ne putem aștepta orice de la el. Dar, cu toate acestea, consider destul de scazuta probabilitatea ca el sa declare razboi pe 9 mai . Haideți sa ne gandim un pic! Au amenințat ca vor caștiga mai intai in 72 de ore, apoi prima…

- Președintele rus Vladimir Putin ar putea declara, in mod oficial, razboi Ucrainei in 9 mai, o mișcare care ar permite mobilizarea completa a forțelor de rezerva ale Rusiei, in condițiile in care eforturile pentru invadarea Ucrainei continua sa se clatine, considera oficiali americani și occidentali,…

- Rusia tine captivi aproximativ 700 de soldati ucraineni, precum si sute de civili, potrivit guvernului de la Kiev, citat de DPA. „Au sechestrat peste 1.000 de oameni”, a declarat vicepremierul Irina Veresciuk sambata la televiziunea ucraineana. Printre acestia sunt in jur de 500 de femei, a adaugat…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat parlamentului danez ca Europa trebuie sa inaspreasca sancțiunile impotriva Rusiei, inclusiv blocarea comerțului, oprirea cumpararii de petrol și inchiderea portului navelor rusești. „Europa trebuie sa inceteze sa cumpere petrol rusesc, sa se opreasca…