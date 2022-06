Stiri pe aceeasi tema

- Batalia pentru orașul ucrainean Șievierodonețk este crunta și va determina soarta regiunii Donbas, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce trupele rusești au devastat orașul intr-un asalt menit sa controleze estul Ucrainei, relateaza Reuters. Dupa ce nu a reușit sa preia controlul asupra…

- UPDATE 3 Armata rusa a anuntat marti ca aproximativ 12 ofiteri au fost sanctionati pentru trimiterea a circa 600 de recruti pe front in Ucraina, fapt recunoscut de insusi presedintele Vladimir Putin, la doua saptamani de la inceperea „operatiunii militare speciale”, asa cum numeste Kremlinul invazia…

- UPDATE 2 Rusia nu va fi capabila sa isi mentina capabilitatile militare, din cauza efectelor economice generate de sanctiunile impuse de Occident, afirma cancelarul Germaniei, Olaf Scholz. Sanctiunile „vor avea efecte foarte, foarte ample, iar economia Rusiei va fi trasa in urma cu cateva decenii”,…

- UPDATE In timp ce situatia din estul Ucrainei ramane in mare parte neschimbata, armata ucraineana a anuntat marti dimineata ca a intreprins in timpul noptii cateva atacuri aeriene asupra pozitiilor ruse in sudul Ucrainei, informeaza dpa. „Elicoptere ucrainene au lovit grupuri mari de forte inamice in…

- UPDATE 2 O brigada acuzata de comiterea de crime de razboi in orașul ucrainean Bucea a primit un titlu onorific din partea președintelui rus Vladimir Putin, relateaza CNN. Intr-o scrisoare, Putin a felicitat Brigada 64 de pușcași motorizați rate din Rusia pentru „marele lor eroism și curaj” și a acordat…

- Oamenii din estul Ucrainei știu ca rușii sunt pe cale sa-și intensifice ofensiva in Donbas. Chiar și cainii de pe strazi par sa știe, și pot fi auziți latrand ori de cate ori se aud exploziile proiectilelor de artilerie in departare, scrie BBC . Sute de mii de oameni au fugit din Donbas in vestul Ucrainei,…

- UPDATE 5 Rusia a organizat sambata exercitii militare in exclava sa Kaliningrad, teritoriu situat intre Polonia si Lituania, a anuntat comandamentul Flotei ruse in Marea Baltica, citat de Interfax, transmite Reuters. „Pana la 1.000 de militari si peste 60 de echipamente militare au fost implicati in…

- Manevre militare ample, la care participa 30.000 de soldati din 25 de tari NATO si partenere, au inceput luni in Norvegia, pe fondul crizei dintre Occident si Rusia legate de razboiul din Ucraina, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…