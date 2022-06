Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 106. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in al doilea raport privind repercusiunile conflictului ucrainean, anunta ca situatia se inrautateste. „Impactul razboiului asupra securitatii alimentare, energiei si finantelor est

- Razboi in Ucraina, ziua 106. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in al doilea raport privind repercusiunile conflictului ucrainean, anunta ca situatia se inrautateste. „Impactul razboiului asupra securitatii alimentare, energiei si finantelor est

- Razboi in Ucraina, ziua 106. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in al doilea raport privind repercusiunile conflictului ucrainean, anunta ca situatia se inrautateste. „Impactul razboiului asupra securitatii alimentare, energiei si finantelor est

- Consecintele negative in lume ale invaziei ruse in Ucraina se agraveaza, afectand 1,6 miliarde de persoane, a afirmat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, prezentand un al doilea raport al Organizatiei despre repercusiunile internationale ale razboiului, potrivit France Presse. ‘Impactul…

- Razboi in Ucraina, ziua 106. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in al doilea raport privind repercusiunile conflictului ucrainean, anunta ca situatia se inrautateste. „Impactul razboiului asupra securitatii alimentare, energiei si finantelor est

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni marti la Moscova cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, au anuntat vineri Kremlinul si un purtator de cuvant al ONU, transmite Reuters. Guterres ceruse saptamana aceasta sa fie primit la Kiev si Moscova de presedintii Volodimir Zelenski si Vladimir…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni marti la Moscova cu secretarul general al ONU Antonio Guterres, au anuntat ieri Kremlinul si un purtator de cuvant al ONU, transmite Reuters. Guterres ceruse saptamana aceasta sa fie primit la Kiev si Moscova de presedintii Volodimir Zelenski si Vladimir…

- Secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a numit drept „huliganism” acțiunile angajatei Channel One, Marina Ovsyannikova, care a aparut in studio in timpul unei transmisiuni in direct cu un afiș impotriva razboiului dus de Putin in Ucraina. Fii la curent cu cele…