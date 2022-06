Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 106. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in al doilea raport privind repercusiunile conflictului ucrainean, anunta ca situatia se inrautateste. „Impactul razboiului asupra securitatii alimentare, energiei si finantelor est

- Razboi in Ucraina, ziua 106. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in al doilea raport privind repercusiunile conflictului ucrainean, anunta ca situatia se inrautateste. „Impactul razboiului asupra securitatii alimentare, energiei si finantelor est

- Razboi in Ucraina, ziua 106. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in al doilea raport privind repercusiunile conflictului ucrainean, anunta ca situatia se inrautateste. „Impactul razboiului asupra securitatii alimentare, energiei si finantelor est

- Consecintele negative in lume ale invaziei ruse in Ucraina se agraveaza, afectand 1,6 miliarde de persoane, a afirmat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, prezentand un al doilea raport al Organizatiei despre repercusiunile internationale ale razboiului, potrivit France Presse. ‘Impactul…

- Razboi in Ucraina, ziua 106. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in al doilea raport privind repercusiunile conflictului ucrainean, anunta ca situatia se inrautateste. „Impactul razboiului asupra securitatii alimentare, energiei si finantelor est

- SPRIJIN… Guvernul Romaniei a aprobat, saptamana trecuta, trei hotarari privind acordarea de ajutoare umanitare de urgența pentru Republica Moldova, Ucraina, dar și pentru refugiații ucraineni aflați in Romania. Pentru refugiații ucraineni aflați pe teritoriul Romaniei in urma razboiului din Ucraina,…

- UPDATE – Autoritatile ucrainene spera sa poata evacua vineri civilii blocati in combinatul siderurgic Azovstal impreuna cu ultimii combatanti care apara orasul Mariupol (sud), asediat de fortele ruse, informeaza Reuters. ‘O operatiune este planificata pentru astazi (vineri) pentru a scoate civilii’…

- Secretarul de stat in Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Cristian Vasilcoiu, a informat sambata, 26 martie, ca, in momentul de fata, in Romania sunt inregistrate 3.286 de contracte de munca ale unor cetateni ucraineni, cu 728 mai multe decat in data de 24 februarie, de cand a debutat conflictul…