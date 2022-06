Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 105. Ucraina va lupta pentru tot teritoriul, blocajul „nu este o opțiune", afirma Zelenski. Cel puțin doua spitale au fost lovite in Severodonețk și Rubijne. Exista victime. Ucrainenii acuza Rusia ca a rapit locuitori din regiunea

- Razboi in Ucraina, ziua 105. Ucraina va lupta pentru tot teritoriul, blocajul „nu este o opțiune", afirma Zelenski. Cel puțin doua spitale au fost lovite in Severodonețk și Rubijne. Exista victime. Ucrainenii acuza Rusia ca a rapit locuitori din regiunea

- Razboi in Ucraina, ziua 105. Ucraina va lupta pentru tot teritoriul, blocajul „nu este o opțiune", afirma Zelenski. Cel puțin doua spitale au fost lovite in Severodonețk și Rubijne. Exista victime. Ucrainenii acuza Rusia ca a rapit locuitori din regiunea

- Razboi in Ucraina, ziua 105. Ucraina va lupta pentru tot teritoriul, blocajul „nu este o opțiune", afirma Zelenski. Cel puțin doua spitale au fost lovite in Severodonețk și Rubijne. Exista victime. Ucrainenii acuza Rusia ca a rapit locuitori din regiunea

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i

- Razboi in Ucraina, ziua 76. Deasupra uzinei Azovstal inca mai flutura un drapel ucrainean zdrențuit. Soldații adapostiți acolo rezista, dar luptele continua. Intre timp, apar ingrijorari cu privire la posibilitatea ca Rusia sa anexeze regiunile Donetk si

- Razboi in Ucraina, ziua 75. Se duc lupte grele in mai multe orașe ucrainene, dar soldații Kievului rezista și riposteaza. Au aparut și noi acuzații de viol, iar Pentagonul a transmis ca exista ”indicii” ca ucrainenii sunt duși in Rusia ”impotriva voinței

- Prizonierii de razboi din Insula Șerpilor au fost eliberați in urma unui schimb facut intre Ucraina și Rusia.„Joi, 24 martie, din ordinul președintelui Zelenski, a avut loc primul schimb de prizonieri de razboi. Zece militari ai noștri au fost eliberați in schimbul a 10 ocupanți capturați”, a postat…