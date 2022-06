Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 105. Ucraina va lupta pentru tot teritoriul, blocajul „nu este o opțiune", afirma Zelenski. Cel puțin doua spitale au fost lovite in Severodonețk și Rubijne. Exista victime. Ucrainenii acuza Rusia ca a rapit locuitori din regiunea

- Ucraina avanseaza spre „familia europeana”, in timp ce Rusia „se apropie de o viata in spatele Cortinei de fier”, a spus premierul ucrainean Denis Smigal. Dupa 100 de zile de razboi, rușii nu au cucerit Kievul, iar acum se confrunta cu nemulțumiri inclusiv in randul armatei. Cu toate acestea, continua…

- Statele Unite "vor furniza ucrainenilor sisteme de racheta mai avansate si munitii care le vor permite sa atinga mai precis obiective cheie pe campul de lupta din Ucraina", a scris Joe Biden intr-un articol pentru The New York Times, publicat marti, informeaza AFP. Statele Unite vor livra Ucrainei sisteme…

- Razboiul din Ucraina a contribuit la creșterea numarului de persoane stramutate forțat in intreaga lume la peste 100 de milioane pentru prima data, spune agenția ONU pentru Refugiați. Agenția a menționat ca razboiul a stramutat opt ​​milioane in Ucraina, iar peste șase milioane de oameni au parasit…

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe aparatorii ucraineni. NATO a anunțat ca ofensiva Rusiei eșueaza in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Donbas. Iar soldaț