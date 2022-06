Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 800 de civili s-au refugiat in uzina chimica din Severodonetk, estul Ucrainei, unde se duc lupte inversunate intre fortele ucrainene si trupele ruse de mai multe zile, a afirmat marti avocatul american al magnatului Dmitro Firtas, proprietarul uzinei, potrivit AFP.„Circa 800 de civili s-au…

- Ucraina acuza armata rusa ca a rapit locuitori din Herson, in sudul țarii, și ii ține in „camere de tortura”. Printre cei reținuți sunt in principal jurnaliști și activiști. Tamila Tacheva, reprezentantul permanent al președinției ucrainene in Crimeea, a declarat intr-un briefing: „Potrivit informațiilor…

- Ucraina acuza armata rusa ca a rapit aproximativ 600 de localnici din regiunea Herson din sudul țarii și ii ține in „camere de tortura”, relateaza The Guardian. Potrivit reprezentantului permanent al președinției ucrainene in Crimeea, Tamila Tasheva, in aceste „camere de tortura” sunt inchiși in special…

- UPDATE In timp ce situatia din estul Ucrainei ramane in mare parte neschimbata, armata ucraineana a anuntat marti dimineata ca a intreprins in timpul noptii cateva atacuri aeriene asupra pozitiilor ruse in sudul Ucrainei, informeaza dpa. „Elicoptere ucrainene au lovit grupuri mari de forte inamice in…

- UPDATE 2 Trupele rusești au fost acuzate de comiterea unor acte de tortura impotriva locuitorilor din regiunea Herson, in sudul Ucrainei. In primele luni ale invaziei, ucrainenii din orașul care da numele regiunii au ieșit de mai multe ori sa protesteze in fața soldaților ruși, cu mainile goale, fiind…

- Circa 1.500 de persoane au fost ucise in orasul greu incercat Severodonetk din regiunea Lugansk, in estul Ucrainei, de la inceputul razboiului declansat de Rusia la sfarsitul lunii februarie, relateaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- „Astazi (sambata - n.r.) la Energodar, locuitorii orasului s-au reunit din nou pentru o manifestatie in sprijinul Ucrainei si au cantat imnul national. Ocupatii au recurs la grenade asurzitoare si au deschis focul de mortiere asupra locuitorilor, patru persoane suferind arsuri grave", a declarat Denisova.Inregistrari…

- Lupte grele se duc in continuare in jurul orasului Severodonetk din regiunea Lugansk din estul Ucrainei, potrivit Moscovei, informeaza miercuri dpa. Unitati ale autoproclamatei Republicii Populare Lugansk, sustinuta de Rusia, lupta in zone din nordul si estul acestui oras, a anuntat miercuri dimineata…