- Ministrul rus al Apararii Serghei Soigu anunta, intr-un interviu acordat Associated Press, citat de The Guardian, ca 97- din teritoriul oblastului ucrainean Lugansk, in Dinbas, se afla sub controlul Rusiei. Armata rusa a cucerit peste 15 orase in aceasta regiune, mai declara Soigu. Rusii au luat 6.489…

- Razboi in Ucraina, ziua 104. Oficialii rusi sunt tot mai suparati pe Occident si profereaza amenintari. Luni seara, Moscova a anuntat si noi sanctiuni impotriva unor oficiali din SUA. Dincolo de razboiul efectiv, se vorbeste tot mai acut de un razboi al p

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut vineri ca tara sa nu impiedica exporturile de grau prin porturile ucrainene, insa cea mai buna solutie ar fi tranzitul prin Belarus, transmite Reuters. Putin a afirmat la televiziunea nationala rusa ca stirile despre o presupusa interdictie de export impusa…

- Aproximativ 1,16 milioane de persoane au fost duse in Rusia de la inceputul invadarii Ucrainei de catre armata rusa, potrivit informatiilor furnizate sambata de Ministerul Apararii de la Moscova, transmite dpa, preluata de Agerpres. Aceasta cifra include aproximativ 205.000 copii. Doar de vineri, 18.580…

- 80- din teritoriul regiunii Luhansk se afla sub controlul Rusiei acum, a spus seful administratiei militare regionale, Serhii Haidai. Daca Ucraina nu rezista, „Rusia cu siguranta nu se va opri aici si va merge mai departe", a spus oficialul. Haidai a spus ca, intr-adevar, asa cum spun rusii, a doua…

- Ucraina și Rusia țin negocieri de pace in format online, dar starea de spirit a fost afectata de ultimele evenimente, inclusiv moartea civililor in orașul-suburbie Bucea, langa Kiev, a declarat vineri șeful echipei ucrainene de negociatori, Mihailo Podoliak, potrivit Reuters . Oficialii ucraineni acuza…

- Teritoriul separatist Lugansk, a carui independenta a fost recunoscuta de Moscova, ar putea organiza in curand un referendum asupra aderarii la Rusia, a declarat duminica liderul acestui teritoriu, Leonid Pasecinik, informeaza AFP si Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…