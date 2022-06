Razboi in Ucraina, ziua 104 | Rusia sustine ca detine controlul asupra a 97% din teritoriul regiunii Lugansk

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Apararii Serghei Soigu anunta, intr-un interviu acordat Associated Press, citat de The Guardian, ca 97- din teritoriul oblastului ucrainean Lugansk, in Dinbas, se afla sub controlul Rusiei. Armata rusa a cucerit peste 15 orase in aceasta regiune, mai declara Soigu. Rusii au luat 6.489…

- Razboi in Ucraina, ziua 104. Oficialii rusi sunt tot mai suparati pe Occident si profereaza amenintari. Luni seara, Moscova a anuntat si noi sanctiuni impotriva unor oficiali din SUA. Dincolo de razboiul efectiv, se vorbeste tot mai acut de un razboi al p

- In urma cu 100 de zile in primele ore ale diminetii intr-un discurs preinregistrat Putin declansa invazia Ucrainei. Fortele rusesti ocupa in prezent 20% din teritoriul Ucrainei. Dupa ce la inceputul invaziei atacul a venit pe 3 fronturi( Nord, Est si Sud) acum rusii isi concetreaza fortele in atacul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca incearca sa organizeze un fals referendum pentru independenta in regiunile sudice Herson si Zaporojie pe care le ocupa, informeaza vineri AFP. Intr-un mesaj video difuzat joi seara, presedintele Zelenski le-a cerut locuitorilor din zonele ocupate…

- 80- din teritoriul regiunii Luhansk se afla sub controlul Rusiei acum, a spus seful administratiei militare regionale, Serhii Haidai. Daca Ucraina nu rezista, „Rusia cu siguranta nu se va opri aici si va merge mai departe", a spus oficialul. Haidai a spus ca, intr-adevar, asa cum spun rusii, a doua…

- Ucraina și Rusia țin negocieri de pace in format online, dar starea de spirit a fost afectata de ultimele evenimente, inclusiv moartea civililor in orașul-suburbie Bucea, langa Kiev, a declarat vineri șeful echipei ucrainene de negociatori, Mihailo Podoliak, potrivit Reuters . Oficialii ucraineni acuza…