Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin spune ca vina pentru criza alimentara care se preconizeaza la nivel global nu este a Rusiei. Acesta a afirmat pentru televiziunea de stat Rossiya 1 ca dupa deminarea porturilor ucrainene de la Marea Neagra, Rusia va asigura trecerea „in siguranța” a transporturilor navale de cereale din…

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rușii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei. Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Negre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE au adoptat, in sfarșit, al șaselea pachet de sancțiuni e

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, miercuri, intr-o sedinta desfasurata la MAI, o hotarare privind acordarea de asistenta internationala pentru Ucraina, potrivit unei informari a Guvernului.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri o discutie telefonica, cu presedintele Bulgariei Rumen Radev in care cei doi au decis ca cele doua tari sa continue coordonarea eforturilor de a oferi sprijin umanitar substantial Ucrainei si refugiatilor ucraineni. „Am avut astazi o discutie telefonica foarte…

- Romania interzice de duminica, 17 aprilie, intrarea in porturile sale a navelor sub pavilion rusesc. Interdicția se va aplica și navelor care și-au schimbat pavilionul sau inmatricularea rusa dupa 24 februarie 2022, transmite publicatia rusa Kommersant , care citeaza RIA Novosti. Presa rusa precizeaza…

- Ucraina și Rusia țin negocieri de pace in format online, dar starea de spirit a fost afectata de ultimele evenimente, inclusiv moartea civililor in orașul-suburbie Bucea, langa Kiev, a declarat vineri șeful echipei ucrainene de negociatori, Mihailo Podoliak, potrivit Reuters . Oficialii ucraineni acuza…

- "Minele navale ucrainene vor ajunge in Romania in 4 zile", a transmis Ministerul Apararii, citat de agenția RIA Novosti.Anunțul vine dupa ce autoritațile turce au intrat in alerta, ca urmare a faptului ca 2 astfel de mine au ajuns in zona stramtorii Bosfor. Una dintre ele a fost detonata de specialiști,…

- "Minele navale ucrainene vor ajunge in Romania in 4 zile", a transmis Ministerul Apararii, citat de agenția RIA Novosti.Anunțul vine dupa ce autoritațile turce au intrat in alerta, ca urmare a faptului ca 2 astfel de mine au ajuns in zona stramtorii Bosfor. Una dintre ele a fost detonata de specialiști,…