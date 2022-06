Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina nu poate fi incheiat decat prin mijloace "diplomatice, a asigurat sambata, 21 mai, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in timp ce negocierile dintre Moscova si Kiev sunt in impas. "Sfarsitul conflictului va fi diplomatic, a spus el intr un interviu pentru canalul de televiziune…

- Agenția rusa RIA difuzeaza pe fluxul de miercuri o informație care se integreaza perfect in tabloul propagandei oficiale de la Moscova, unde narativul oficial este ca liderii ucraineni sunt naziști, drogați și, bineințeles, controlați de Occident.

- Rusia a asigurat luni ca vrea sa continue negocierile de pace cu Ucraina, avertizand asupra pericolului "real" ca acest conflict sa degenereze in al Treilea Razboi Mondial, a doua zi dupa vizita ministrilor americani la Kiev. In timp ce armata rusa afirma ca a lovit luni in jur de 100 de tinte in Ucraina,…

- Kievul va abandona negocierile cu Moscova daca militarii sai, baricadati in vastul complex siderurgic Azovstal din Mariupol, in sud-estul Ucrainei, sunt ucisi de armata rusa, a reiterat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de AFP. ‘Daca oamenii nostri sunt ucisi la Mariupol si daca…

- Ucraina și Rusia țin negocieri de pace in format online, dar starea de spirit a fost afectata de ultimele evenimente, inclusiv moartea civililor in orașul-suburbie Bucea, langa Kiev, a declarat vineri șeful echipei ucrainene de negociatori, Mihailo Podoliak, potrivit Reuters . Oficialii ucraineni acuza…

- Rusia a distrus aproape in totalitate industria de aparare a Ucrainei, a estimat joi Oleksii Arestovici, consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, intr-o declaratie video in care a salutat termenii acordului de pace propus marti la Istanbul ca pe o victorie a Kievului, relateaza Reuters.…

- Presedintela kosovara, Vjosa Osmani a facut un apel catre Joe Biden sa foloseasca influenta Washingtonului in randul statelor membre NATO pentru a ajuta aderarea Kosovo. Romania, Spania, Grecia si Slovacia, membre NATO, nu recunosc independenta tarii, relateaza Reuters.Intr-o scrisoare trimisa președintelui…

- Rusia ii cere ajutorul Chinei pentru invazia din Ucraina. Oficialii de la Moscova vor ca Beijingul sa ii furnizeze provizii si echipamente militare pe care sa le utilizeze pe teritoriul ucrainean.