- Razboi in Ucraina, ziua 96. Armata rusa continua ofensiva inceputa pe frontul din estul Ucrainei, in lupta pentru Donbas. Se dau lupte grele pentru orasul Severodonetsk, un nod extrem de important, iar rezistenta ucraineana a anuntat ca intensitatea bomba

- Este a 95-a zi de razboi in Ucraina. Ucraina cere arme grele pentru a respinge forțele ruse din regiunea Donbas. Volodimir Zelenski: „Nu cred ca ne putem recupera tot teritoriul prin mijloace militare. Daca decidem sa continuam in acest fel, vom pierde sute de mii de oameni”.

- Doi soldați ruși capturați au pledat vinovați pentru ca au bombardat un oraș din estul Ucrainei, in cadrul celui de-al doilea proces pentru crime de razboi care se desfașoara in Ucraina, transmite The Guardian.

- Razboi in Ucraina, ziua 91. Un general al fortelor aeriene ruse a fost ucis in estul Ucrainei, sustin diverse surse mass-media, inclusiv BBC, Ukrainska Pravda si Dpa. Zelenski a anunțat condiția revenirii la negocierile cu Rusia.

- Razboi in Ucraina, ziua a 63-a. Vladimir Putin spune ca spera la o solutie diplomatica, dar bombardamentele continua. Noua strategie a rusilor vizeaza rutele pe care vine armamentul din Occident. Perspectiva ca Europa sa nu mai primeasca gaze rusesti ince

- „Lumea democratica trebuie, de asemenea, sa reactioneze la ceea ce fac ocupantii in sudul Ucrainei - in regiunile Herson si Zaporojia. Acolo se construiesc centre de tortura,” a declarat presedintele Zelenski.

- Orasele din nordul Ucrainei, situate la frontiera cu Belarus, iau masuri pentru a preintampina o eventuala interventie terestra a fortelor militare belaruse, a declarat, luni, pentru AGERPRES, primarul orasului Jitomir, Serhiy Suhomlyn. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Avioanele rusesti au bombardat in cursul noptii orase din estul si centrul Ucrainei, au declarat oficiali ucraineni. Bombardamentele au lovit suburbiile capitalei Kiev. O a treia runda de discutii privind conflictul dintre Ucraina si Rusia s-a incheiat cu "mici evolutii pozitive" legate de potentialele…