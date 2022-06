Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 102. Pe langa batalia intensa pentru orașul Severodonetsk din estul țarii, atacurile rusești continua in multe alte locuri din Ucraina. Papa Francisc anunta pregatirea unei vizite in Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 95. Forțele invadatoare par a fi aproape de a cuceri intreaga regiune Lugansk din Donbas, unul dintre cele mai modeste obiective de razboi pe care Kremlinul și le-a stabilit dupa ce a renunțat la asaltul asupra Kievului in fața rez

- Uneori in razboi, in timpul luptelor, lucrurile nu funcționeaza așa cum ar trebui s-o faca și apar greșeli, probleme tehnice sau alteori țintele sunt complet ratate indiferent cat de precisa e muniția folosita. Imagini din estul Ucrainei ilustreaza exact un astfel de eveniment – o racheta ruseasca aer-sol,…

- Au aparut noi imagini in care mai mulți militari ucraineni s-au predat rușilor in orașul-port Mariupol. Anterior, lideri militari ruși dat și liderul cecen Ramzan Kadirov, au vorbit despre cel puțin 267 de soldați ucraineni din batalionul 503 al brigazii 36 maritime separate a Forțelor Navale ale Ucrainei…

- Razboi in Ucraina, ziua 34. Rusii bombardeaza fara oprire. Cel putin 5.000 de persoane au fost ucise la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, de la inceputul invaziei ruse, a declarat luni pentru AFP o consiliera a presedintiei ucrainene.

- UPDATE 4 Viceministrul de externe rus a amenintat sambata Statele Unite, declarand ca Rusia ar putea lua la tinta transporturile de arme catre Ucraina, unde armata rusa avanseaza de doua saptamani, noteaza France Presse. „Am avertizat Statele Unite ca livrarea de arme pe care o orchestreaza din mai…

- Platformele Meta, Facebook și Instagram, au anunțat o schimbare temporara a politicii privind incitarea la violența. Cele doua rețele de socializare vor permite postarile care cer moartea lui Vladimir Putin și indeamna la violența impotriva rușilor care au invadat Ucraina. ”Ca urmare a invaziei ruse…