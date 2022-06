14 milioane de ucraineni au fost nevoiți sa iși paraseasca locuințele, majoritatea femei și copii, a declarat coordonatorul ONU pentru situații de criza in Ucraina, Amin Awad, citat de The Guardian. Intr-o declarație publicata in cea de-a 100-a zi de la invazia rusa in Ucraina, Amin Awad a vorbit despre ucrainenii stramutați. „Familiile și comunitațile […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 101. ONU: 14 milioane de ucraineni au fost forțați sa iși paraseasca locuințele. Zelensky crede in victorie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .