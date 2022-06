Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 101. Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut vineri ca tara sa nu impiedica exporturile de grau prin porturile ucrainene, insa cea mai buna solutie ar fi tranzitul prin Belarus.

- Razboi in Ucraina, ziua 48. Primarul din Bucea a spus ca autoritațile au gasit 403 cadavre. In aceasta luna, scenele cu civili legați și impușcați mortal pe strazile din oras au starnit indignare la nivel mondial. Rusia a susținut ca trupurile au fost pla

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca omologul sau rus Vladimir Putin ar trebui incurajat sa 'gaseasca o iesire onorabila' pentru rezolvarea conflictului din Ucraina, transmit dpa si AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Razboi in Ucraina, ziua 28. Chiar daca bombardamentele de la Mariupol s-au intețit, iar o uzina a fost atacata cu bombe, ucrainenii refuza sa capituleze. Asta in timp ce Volodimir Zelenski insista asupra unei intalniri directe cu Vladimir Putin.

- UPDATE 6 Presedintele rus Vladimir Putin a justificat vineri invazia rusa in Ucraina, promitand zecilor de mii de simpatizanti ai sai adunati la un miting pe stadionul Lujniki din Moscova, care agitau drapelul national, ca obiectivele Kremlinului vor fi atinse in Ucraina. „Stim ce trebuie sa facem,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca vede “pasi pozitivi” in negocierile cu Ucraina, informeaza AFP și Agerpres. “Va voi informa (…) despre cum se deruleaza negocierile, care au loc de acum aproape in fiecare zi. Exista unii pasi pozitivi”, a declarat Putin in timpul unei intrevederi…

- Razboi in Ucraina, ziua 16. Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Kremlinul nu exclude o intalnire intre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Vladimir Zelenski, dar ar trebuie sa fie pregatita pentru