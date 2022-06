Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 101. Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut vineri ca tara sa nu impiedica exporturile de grau prin porturile ucrainene, insa cea mai buna solutie ar fi tranzitul prin Belarus.

- Razboi in Ucraina, ziua 69. Președintele rus Vladimir Putin ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. El ar intenționa sa profite de momentul 9 mai, o zi in care rușii sarbatoresc "Ziua Victoriei" impotriva Germaniei naziste in cel de-

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti ca presedintele rus Vladimir Putin poarta responsabilitatea ''crimelor de razboi'' in Ucraina care s-au soldat cu mii de morti in randul populatiei civile, relateaza AFP. "Invazia rusa a Ucrainei este o ruptura rasunatoare cu dreptul international" si…

- Razboi in Ucraina, ziua 49. Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți ca discuțiile de pace cu Ucraina sunt ”in impas” și ca ”nu va opri operațiunile militare” pana cand Moscova nu va ieși invingatoare. Totodata, liderul rus a catalogat rapoartele

- In fața Consiliului de Securitate al ONU, Rusia a fost acuzata marți ca a provocat o „criza alimentara mondiala” și ca a pus oamenii in pericol de „foamete” prin declanșarea unui razboi impotriva Ucrainei, „granarul Europei”. Președintele rus „Vladimir Putin a inceput acest razboi. El a creat aceasta…

- Razboi in Ucraina, ziua 16. Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Kremlinul nu exclude o intalnire intre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Vladimir Zelenski, dar ar trebuie sa fie pregatita pentru