- Administratia prorusa instalata de Moscova in teritoriile ocupate in regiunea Zaporojie, in sud-estul Ucrainei, a anuntat joi ca va prelua controlul proprietatilor apartinand statului ucrainean, relateaza AFP. „Regiunea eliberata Zaporojie nationalizeaza proprietatile statului ucrainean. Decretul in…

- UPDATE 2 Administratia Vladimir Putin a acuzat, marti, tarile occidentale ca vor instalarea in Rusia a unui regim pe care sa il poata controla, conform publicatiei Il Sole 24 Ore. „Occidentul incearca sa creeze conditiile pentru instalarea in Rusia a unui regim pe care sa il controleze, cum s-a intamplat…

- Joi, șeful diplomatiei ucrainene, Dmitro Kuleba, a cerut ca un loc sa fie ”rezervat” pentru Ucraina in UE, chiar daca negocierile de aderare ar urma sa dureze timp indelungat. „Auzim foarte des ca Ucraina apartine familiei europene si ca la ora actuala este important sa fie rezervat acest loc” pentru…

- Germania s-ar putea confrunta cu "perturbari" ale aprovizionarii cu petrol in cazul in care Uniunea Europeana va opri progresiv importurile din Rusia, admite ministrul german al Economiei, Robert Habeck, desi luni afirmase ca Berlinul este pregatit pentru acest scenariu. Presedintele Comisiei Europene,…

- UPDATE 5 40 de membri ai personalului diplomatic german au fost declarate „personae non gratae” ca replica dupa ce Berlinul a expulzat acelasi numar de diplomati rusi, informeaza Reuters. La 4 aprilie Germania a declarat indezitabil „un numar semnificativ” de functionari de la ambasada Rusiei, a spus…

- Germania a declansat miercuri un plan de urgenta pentru administrarea rezervelor de gaz, plan care ar putea duce la rationalizarea energiei pentru cea mai mare economie europeana, daca cererea Rusiei de a plati cu ruble combustibilul livrat va duce la intreruperea sau oprirea furnizarii. Insistenta…

- UPDATE 4 Un comandant militar rus a anuntat, vineri dupa-amiaza, ca Administratia Vladimir Putin analizeaza posibilitatea limitarii operatiunilor militare doar la regiunile separatiste Lugansk si Donetk, ceea ce ar insemna o reducere a amplorii ofensivei militare. Serghei Rudskoi, seful Directiei operationale…

- UPDATE 3 Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a acuzat, vineri, tarile occidentale ca vor sa „anuleze” cultura rusa, printr-o campanie de boicotare a personalitatilor si evenimentelor culturale ruse, comparand actuala situatie cu actiunile Germaniei naziste, acum aproape 90 de ani. Presedintia Rusiei…