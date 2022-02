Stiri pe aceeasi tema

- RAZBOI in Ucraina, ziua a doua: Rusia intenționeaza sa incercuiasca Kievul. 137 de ucrainieni uciși și 316 raniți. Președintele Zelensky a decretat mobilizarea generala RAZBOI in Ucraina, ziua a doua: Rusia intenționeaza sa incercuiasca Kievul. 137 de ucrainieni uciși și 316 raniți. Președintele Zelensky…

- Statele Unite nu vor trimite militari in Ucraina și nici nu se vor implica intr-o confruntare directa cu Rusia, a anunțat, joi, Jean Peski, purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, in contextul conflictului din Ucraina, informeaza presa americana și Digi 24. „Nu vom fi implicați intr-un razboi cu Rusia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi, 24 februarie, in zori, o operatiune militara in Ucraina pentru a apara separatistii din regiunea Donbas, situata in estul tarii, informeaza Reuters. „Am luat decizia pentru o operatiune militara”, a spus Vladimir Putin intr-o declaratie surpriza la televizor,…

- Prima zi de razboi in Ucraina a produs sute de militari morți, anunța presa occidentala. Ar fi vorba de militari ai Ucrainei, loviți de bombardamentele Rusiei. Pe de alta parte, Ucraina a anunțat ca ar fi doborat cinci avioane și un elicopter al Rusiei. Președintele Putin a transmis un mesaj in care…

- Vladimir Putin a ordonat atacarea Ucrainei pentru a i s-a cerut ajutor din partea Republicilor Populare Donbas.Președintele rus Vladimir Putin a cerut „demilitarizarea” Ucrainei in declarații televizate joi dimineața, in jur de ora 5.30 (4.30 ora Romaniei), dar se pare ca discursul a fost inregistrat…

- Președintele american Joe Biden s-a declarat convins ca președintele rus Vladimir Putin a decis sa lanseze o invazie in Ucraina și ca un asalt ar putea avea loc in „zilele urmatoare”. Biden a spus ca evaluarea se bazeaza pe informațiile americane, care sugereaza ca și capitala Kiev va fi vizata de atacurile…

- Joe Biden a facut recent un anunț cu adevarat alarmant, cu care a speriat pe toata lumea! Președintele american a declarat ca in cateva zile Ucraina o sa fie invadata de catre trupele armate ruse, asta dupa ce Vladimir Putin a luat aceasta decizie. Cum vede Joe Biden acest razboi și ieșirea din el!

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca un conflict militar cu Rusia nu ar implica doar Ucraina, ci ar duce la un razboi pe scara larga in Europa, relateaza Reuters. In cadrul unei conferinte de presa, la Kiev, cu premierul britanic Boris Johnson, presedintele ucrainean…