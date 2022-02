RĂZBOI ÎN UCRAINA Zelensky a declarat mobilizare generală Presedintele Volodimir Zelenski a ordonat, joi seara, mobilizarea generala in Ucraina, in contextul in care armata ucraineana este implicata in confruntari intense cu trupele ruse. „In legatura cu agresiunea militara a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei si pentru a asigura apararea statului, pentru mentinerea capabilitatilor combatante si disponibilitatea de mobilizare ale armatei ucrainene, in baza propunerii […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA Zelensky a declarat mobilizare generala a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro Presedintele Volodimir Zelenski a ordonat, joi seara, mobilizarea generala in Ucraina, in contextul in care armata ucraineana este implicata in confruntari…

- Actualizare: Ministerul rus al apararii anunța ca „sistemele de aparare aeriana ale forțelor armate ale Ucrainei au fost suprimate”. Știre inițiala: Potrivit unor inalți oficiali ucrainieni, a informațiilor care vin din zona marilor orașe ucrainiene, unde au loc explozii puternice, dar și a discursului…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, condamna ferm agresiunea militara a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei.„Condamn ferm agresiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei. Aceasta agresiune a Rusiei va fi intampinata cu cea mai puternica si imediata reactie din partea comunitatii internationale, provocand…

- Presedintii Statelor Unite si Rusiei, Joseph Biden si Vladimir Putin, au acceptat, in principiu, ideea propusa de omologul lor din Franta, Emmanuel Macron, privind organizarea unui summit pe tema securitatii si stabilitatii Europei, anunta Palatul Elysee. „Presedintele Republicii a vorbit cu presedintele…

- Presedintii Statelor Unite si Rusiei, Joseph Biden si Vladimir Putin, au acceptat, in principiu, ideea propusa de omologul lor din Franta, Emmanuel Macron, privind organizarea unui summit pe tema securitatii si stabilitatii Europei, anunta Palatul Elysee. „Presedintele Republicii a vorbit cu presedintele…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca Rusia da semne ca se pregatește de o acțiune militara in Ucraina, insa spera ca se va gasi o soluție diplomatica. Ciuca, general in rezerva, afirma ca asigurarile de securitate date de NATO nu pot sa ne linișteasca in totalitate, insa suntem pregatiți pentru price…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a declarat, intr-o emisiune difuzata duminica de postul Prima TV, ca romanii nu trebuie sa se teama ca țara noastra va fi implicata intr-un razboi, in contextul crizei ucrainene, și ca NATO și Uniunea Europeana pregatesc un raspuns „robust” de sancțiuni…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a spus ca in CSAT s-a discutat despre un posibil atac al Federației Ruse asupra Ucrainei.”Astazi am avut o ședința a CSAT ca sa analizam situatia din regiune dintr-o perspectiva multipla. Planurile strategice, planurile defensive ale NATO sunt pregatite de foarte multa…