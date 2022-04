Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 51. Sunt lupte dramatice pentru Mariupol, iar Kievul a cerut tehnica militara pentru a sparge asediul. Rusia a negat implicarea Ucrainei in atacul navei sale amiral, in schimb a acuzat bombardamente ale armatei lui Zelenski pe teri

- Armata rusa a amenintat miercuri ca va lovi centre de comanda din Kiev și a acuzat Ucraina de atacuri si sabotaje pe teritoriul Rusiei, transmite AFP, potrivit agerpres.ro."Vedem incercari de sabotaj si atacuri ale fortelor ucrainene asupra unor tinte de pe teritoriul Federatiei Ruse. Daca astfel de…

- Intr-un apel video publicat pe contul oficial de Twitter, președintele ucrainean, Volodimir Zelenki, a cerut Occidentului sa furnizeze armele de care țara are nevoie pentru a nu pierde razboiul contra Rusiei. „Fara arme suplimentare, acest razboi se va transforma intr-o baie de sange nesfarșita care…

- Conflictul armat a continuat in noaptea de luni spre marți, regiunea Odesa fiind unul dintre principalele teatre de acțiune. Trupele ruse au lansat rachete in apropierea satului Tuzla din regiunea Odesa. Potrivit purtatorului de cuvant al Cartierului General Operațional al Administrației Militare Regionale…

- Presedintele rus Vladimir Putin a reiterat marti ca guvernul de la Kiev trebuie sa recunoasca "republicile populare" Donetk si Lugansk drept conditie prealabila pentru incheierea "operatiunii speciale" in Ucraina, potrivit Kremlinului, citat de DPA. Kievul trebuie de asemenea sa recunoasca suveranitatea…

- Negocierile din Belarus intre delegatiile Rusiei si Ucrainei s-au terminat fara rezultat, urmand ca acestea sa fie reluate in zilele urmatoare. Chiar si in timpul negocierilor, armata rusa a continuat atacurile impotriva principalelor orase din Ucraina, la Kiev avand loc cele mai mari explozii de la…

- Duminica dimineața, dupa o noua noapte de bombardamente severe, principala agenție a statului rus nu raporteaza niciun oraș major cucerit in Ucraina. In schimb, ea citeaza un mesaj al Ambasadei Chinei la Moscova in care se amintesc țarile bombardate de SUA. Conform depeșei TASS de duminica, ora 4:52…

- Armata rusa a primit sambata ordinul sa-si largeasca ofensiva asupra Ucrainei, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, acuzand Kievul ca a respins negocierile, transmit agentiile internationale de presa. ”Astazi, toate unitatile au primit ordinul sa largeasca ofensiva in toate directiile, conform…