Stiri pe aceeasi tema

- O a treia groapa comuna a fost gasita langa Mariupol, a anunțat, marți, primarul orașului-port asediat de forțele ruse pentru televiziunea ucraineana, potrivit CNN. Pe langa gropile comune descoperite in satele Manguș și Vynohradne, „acum vedem ca mai este una”, a spus Vadym Boichenko. Noi imagini din…

- Razboiul din Ucraina a intrat in cea de-a 62 zi iar rușii spun ca nu e momentul pentru o incetare a focului. Podul Zatoka din Odesa a fost aruncat in aer, spune purtatorul de cuvant al Administrației Militare Regionale Odesa, Serhii Bratchuk

- A fost descoperita a treia groapa comuna in apropiere de Mariupol, anunța primarul orașului, Vadim Boichenko. El acuza forțele ruse ca obliga localnicii sa sape gropi in schimbul alimentelor, spune acesta, citat de CNN.

- Un nou mormant comun cu zeci de civili ucraineni a fost descoperit sambata la Buzova, un sat eliberat in apropiere de Kiev, care timp de saptamani a fost ocupat de trupele de invazie, a declarat un oficial local citat de Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 27. Rusia intensifica atacurile asupra Kievului dar și a marilor orașe. Mariupol și Odesa sunt bombardate fara incetare. La Kiev se impune o noua restricție de circulație, iar armata ucraineana se așteapta la un nou asediu din part

- Razboi in Ucraina, ziua 15. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost bombardata de ruși și mai multe femei gravide au fost ranite.

- Situație disperata la Mariupol. Cadavre sunt ingropate intr-o groapa comuna in orasul situat in sudul Ucrainei, asediat de mai multe zile de forte ruse, relateaza CNN. Aflat sub intense bombardamente din partea forțelor ruse, orașul ucrainean Mariupol a inregistrat cel puțin 1.170 de civili uciși de…

- Situație disperata la Mariupol. Cadavre sunt ingropate intr-o groapa comuna in orasul situat in sudul Ucrainei, asediat de mai multe zile de forte ruse, relateaza CNN. Aflat sub intense bombardamente din partea forțelor ruse, orașul ucrainean Mariupol a inregistrat cel puțin 1.170 de civili uciși de…