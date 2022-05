Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe aparatorii ucraineni. NATO a anunțat ca ofensiva Rusiei eșueaza in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Donbas. Iar soldaț

- Este a 42-zi in care Ucraina lupta si face tot posibilul sa nu permita avansarea fortelor ruse spre centrul Kievului. SUA urmeaza sa interzica orice noi investitii pe teritoriul Rusiei. Zelenski afirma ca Kievul este acum capitala democratiei europene.

- Echipa rusa de negociatori va elabora un acord politic, care va include elemente stabilite cu delegația ucraineana. De asemena, va propune o intalnire intre președinții Rusiei si Ucrainei, Vladimir Putin si Volodimir Zelenski. Aceasta ar fi posibila imedi

- „Astazi, pot anunta ca, pe baza informatiilor disponibile in prezent, guvernul SUA considera ca membri ai fortelor Rusiei au comis crime de razboi in Ucraina”, a precizat Antony Blinken in comunicatul publicat.„Afirmatia noastra se bazeaza pe o analiza atenta a informatiilor disponibile din surse publice…

- Aleksandr Lukasenko spune ca Rusia ofera Ucrainei „o versiune absolut acceptabila a tratatului”. Lukașenko și-a exprimat increderea in iminenta rezolvare pașnica a conflictului. Declarația liderului din Belarus vine pe fondul acuzațiilor occidentale la adresa sa. Occidentul spune ca i s-a permis Rusiei…

- "Vom reconstrui totul. Fiecare strada a fiecarui oraș. Fiecare casa, fiecare apartament. Vom direcționa toate eforturile noastre in acest sens, tot ajutorul lumii. Deja construim fonduri pentru ca Ucraina sa traiasca", este mesajul transmis in urma cu scurt timp de președintele Zelenski, pe Facebook.Mesajul…

- Astazi, in a 15-a zi de conflict, Rusia și Ucraina s-au așezat din nou la masa negocierilor. Rusia și Ucraina au de trecut peste o prapastie in timp ce negocierile se intensifica. Miniștrii de externe se intalnesc astazi in Turcia, neutralitatea și teritoriul fiind printre temele cheie. Miniștrii de…