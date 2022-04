Ucraina este „intotdeauna pregatita” sa poarte negocieri cu Rusia, deși discuțiile au stagnat dupa ce au fost descoperite atrocitați in orașele ucrainene eliberate și o ofensiva este iminenta in est, a declarat sambata președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Ucraina a spus intotdeauna ca este pregatita pentru negocieri și ca va cauta orice posibilitate de a opri […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Zelenski, „pregatit” de noi negocieri cu Putin / Anunțul surprinzator al Kievului first appeared on Ziarul National .