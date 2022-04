Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, vineri, ca aliatii au livrat in sfarsit armele pe care Kievul le-a cerut. Liderul de la Kiev a adaugat ca armele vor ajuta la salvarea vietilor a mii de oameni, potrivit Reuters. Intr-un discurs video sustinut vineri seara, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca a primit armele de […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Zelenski e in sfarșit mulțumit de armele primite de Kiev first appeared on Ziarul National .