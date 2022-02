Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de mercenari ruși opereaza la Kiev cu ordine de la Kremlin sa-l asasineze pe președintele Zelenski și guvernul sau și sa pregateasca terenul pentru ca Moscova sa preia controlul, scrie The Times . Grupul Wagner, o miliție privata condusa de unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui…

- Kremlinul a trimis, din Africa, peste 400 de mercenari din grupul paramilitar Wagner, la Kiew, pentru a-i asasina pe președintele Volodimir Zelenski și pe membrii guvernului sau. Mercenarii ar avea ordin de la Vladimir Putin ca sa-l elimine pe Zelensky – și pe alte 23 de personalitați guvernamentale…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 23 Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat in cursul noptii ca este pregatit sa lanseze negocieri cu Rusia pentru instituirea imediata…

- Rusia urmareste sa ocupe Kievul si sa il ucida pe presedintele Volodimir Zelenski, a declarat vineri consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, in contextul asaltului la care fortele ruse supun capitala Kiev, relateaza Reuters.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat joi introducerea legii martiale in toate teritoriile tarii, dupa ce Rusia a atacat Ucraina, joi dimineața. Zelenski a spus ca Rusia a avut atacuri cu rachete asupra infrastructurii tarii si a garzilor de frontiera. „Suntem puternici, suntem gata pentru…

- Trupele ruse au aterizat la Odesa și trec granița, a declarat un oficial ucrainean pentru CNN. Un consilier al ministrului de Interne al Ucrainei, Anton Gerashchenko, a declarat jurnalistilor intr-un grup oficial WhatsApp ca trupele ruse au aterizat in orasul Odesa si trec granita in orasul Harkov.…

- Razboi in Ucraina, in ultimele 48 de ore fiind inregistrate numeroase explozii. In Donbas situația este una critica, potrivit jurnaliștilor ProTv. In regiunea amintita in ultimele 2 zile au fost peste 1500 de explozii. Avem deja și primele victime ale acestui razboi. Occidentul, pe de alta parte, amenința…

- Presedintele american, Joe Biden, l-a asigurat duminica pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, intr-un apel telefonic, ca Statele Unite si aliatii sai "vor raspunde energic" daca Rusia invadeaza Ucraina, informeaza AFP.