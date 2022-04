Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut „un raspuns mondial ferm” dupa bombardamentul unei gari din estul Ucrainei, la Kramatorsk, unde civili se adunasera pentru a parasi zona de teama unei ofensive rusești, masacru care a starnit o puternica indignare occidentala. Rusia dezminte o implicare…

- Razboi in Ucraina, ziua 42. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizeaza ca numarul victimelor civile va crește, pentru ca atrocitațile de la Bucha au corespondent in multe alte localitați aflate in ultimele saptamani sub controlul invadatorilor

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, intr-un discurs publicat sambata noapte, ca este nevoie de „timp si de forta pentru a distruge masinaria de razboi“ care a venit in Ucraina si transmite: ”Inca trebuie sa rezistam. Inca trebuie sa luptam“. Liderul ucrainean a cerut ajutorul premierului…

- Rusia iși folosește mai multe forțe pentru a incercui orașe cheie din Ucraina, incetinindu-și avansul in țara. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus in cea mai recenta adresare video ca Rusia este un „stat terorist”.

- Dupa prima zi de razboi, Volodimir Zelensky a facut noi declarații despre invezia rușilor in Ucraina. Președintele țarii a precizat ca mai marile țari din Europa nu a sarit in ajutor in aceste momente și statul e nevoit sa lupte singur.