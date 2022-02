Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata, 26 februarie, ca armata Rusiei va incerca sa atace și sa puna mana pe capitala Kiev in cursul nopții, in timp ce bombardamente violente vizeaza capitala Ucrainei. „In aceasta noapte, inamicul iși va folosi toata puterea pentru a ne sparge apararile in cel mai josnic, dur și inuman […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Zelenski anunța atacul decisiv al Rusiei. Noaptea in care se hotaraște soarta Kievului first appeared on Ziarul National .