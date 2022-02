Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski da asigurari ca a ”spart planul” Rusiei in a treia zi a invaziei ruse a Ucrainei si ii indeamna pe rusi sa-i spuna lui Putin sa opreasxa razboiul, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- A treia zi a bombardamentelor Rusiei in Ucraina. Armata lui Vladimir Putin a avansat și mai mult catre Kiev, explozii puternice fiind auzite in aceasta dimineața in capitala. Intre timp, purtatorul de cuvant al președintelui Volodimir Zelenski a anunțat ca ucrainenii sunt dispuși sa se așeze la masa…

- Președintele rus Vladimir Putin a facut apel, vineri, la armata ucraineana sa „preia puterea” de la Kiev și sa-i dea jos pe președintele Volodimir Zelenski și anturajul acestuia, informeaza Hotnews . Liderul de la Kremlin a calificat puterea actuala din Ucraina drept o „clica de drogați și de neonaziști”.…

- Prețul barilului de petrol Brent a ajuns la 97 de dolari, atingand astfel cel mai ridicat nivel din ultimii sapte ani, noteaza Financial Times. Cotația record a țițeiului vine in contextul in care presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intre in estul Ucrainei, pentru misiuni…

- Presedintele francez Emmanuel Macron nu a incercat sa se impotriveasca aspiratiilor pro-occidentale ale Ucrainei si a oferit opinii in timpul vizitei sale de saptamana aceasta la Kiev, nu propuneri, a declarat miercuri ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, relateaza Reuters. ”Nu a existat nicio…

- Președintele turc Tayyip Erdogan a avertizat vineri ca un conflict militar dintre Rusia și Ucraina ar echivala cu o „încalcare grava” și inacceptabila a pacii regionale, repetând totodata oferta sa de a media. Erdogan a spus ca va vizita Ucraina la începutul lunii februarie…

- NATO a respins joi solicitarea Rusiei ca Alianta sa renunte la aderarea Ucrainei si a insistat asupra importantei parteneriatului sau cu Kievul, relateaza AFP. "Nu vom face niciun compromis asupra dreptului Ucrainei de a-si alege propria cale, nu vom face niciun compromis asupra dreptului…

- Fortele armate ale Ucrainei sunt capabile sa respinga orice atac din partea Rusiei, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu prilejul marcarii Zilei Fortelor Armate, printr-o desfasurare de vehicule blindate americane si de nave de patrulare, transmite Reuters. Presedintele american…