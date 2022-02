Război în Ucraina. Zelenski a anunțat că 137 de ucraineni au decetat Președintele Ucrainei s-a adresat cetațenilor și a anunțat ca 137 de militari ucraineni au decedat, iar alți 316 au fost raniți joi, 24 februarie, dupa ce Rusia a atacat Ucraina. „Eu ma aflu la Kiev și nu parasesc capitala Ucrainei. Sunt aici. (…) Mulțumesc fiecarui stat care ajuta Ucraina. (…) Acum se decide soarta Ucrainei. (…) Eu am intrebat astazi 27 de lideri europeni daca Ucraina va intra Citeste articolul mai departe pe noi.md…

