- Razboi in Ucraina, ziua 22. Razboiul din Ucraina continua. Kievul este sub bombardamentul rusilor. Mai multe blocuri de locuinte au fost lovite de obuze. Potrivit ministrului ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, 103 copii au fost ucisi de la inceputul

- Razboi in Ucraina, ziua a 21-a. Razboiul din Ucraina continua, iar rușii dau in continuare dovada ca nu au pic de mila fața de civili. Cel puțin 10 ucraineni au fost uciși in aceasta dimineața in timp ce stateau la coada pentru a cumpara paine.

- Razboi in Ucraina, ziua a 18-a. Administrația militara regionala din Liov spune ca Centrul Internațional de Menținere a Pacii și Securitate (IPSC), din districtul Yavoriv, ​​a fost lovit in aceasta dimineața de forțele ruse.

- Au fost raportate explozii in orașe din parți opuse ale Ucrainei, in ultima jumatate de ora, anunța BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a fost intrerupta, din nou, de bombardamente. Un atac masiv a fost lansat de rusi in orasul Vinita din centrul tarii, iar presedintele Volodimir Zelenski a

- Este ziua a noua a razboiului din Ucraina si deja e clar ca nu se va termina curand. In ciuda restrictiilor impuse Rusiei de majoritatea tarilor democratice, Vladimir Putin nu da inapoi. 90% din armata sa e plasata la granita Ucrainei, potrivit Pentagonul