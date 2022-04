Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 42. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizeaza ca numarul victimelor civile va crește, pentru ca atrocitațile de la Bucha au corespondent in multe alte localitați aflate in ultimele saptamani sub controlul invadatorilor

- Odesa a fost atacata puternic de trupele ruse, inca din timpul nopții. Armata rusa a lasat in urma ei peste 300 de cadavre ale civililor pe care i-a ucis in Bucha. Acum, invadatorii indreapta bombardamentele spre sudul și estul Ucrainei. Totodata, negociatorii ucraineni susțin ca se apropie de o comunicare…

- Forețele lui Vladimir Putin ataca fara mila tot ce le iese in cale. Armata Ucraineana a reușit sa recucereasca anumite zone ale țarii. Joe Biden susține ca președintele Rusiei trebuie dat jos de la putere. Peste 136 de copii au fost uciși de ruși in aceste atacuri sangeroase. Cele mai noi informații…

- Razboi in Ucraina, ziua 30. A trecut o luna de cand a inceput invazia trupelor ruse in Ucraina. Mii de oameni au murit, printre care și 121 de copii, și mii de locuințe au fost complet distruse. Cu toate astea, Rusia nu pare sa dea inapoi.

- Volodimir Zelenski a transmis un noi mesaj de revolta impotriva masacrului ce se desfașoara in Ucraina, de trei saptamani. Din pacate, invazia Rusiei asupra Ucrainei a produs multe crime de razboi, mii de civili nevinovați fiind uciși in timpul bombardamentelor. Președintele ucrainean a cerut lumii…

- Peste 100 de copii și-au pierdut viața in Ucraina de la inceputul invaziei ruse, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in fața Congresului SUA, adaugand ca nu vede ”niciun sens in viața” daca nu poate preveni moartea altor copii nevinovați, relateaza BBC.„Acum am aproape 45…

- Peste 2.000 de civili au fost ucisi si sute de structuri au fost distruse, inclusiv instalatii de transport, spitale, gradinite si locuinte, in timpul invaziei ruse din Ucraina, a informat miercuri Serviciul de Urgenta ucrainean, citat de Reuters.